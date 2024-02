Patrizio Oliva | video intervista The Cage – Nella gabbia | «Nella vita mai farsi ingabbiare | amo recitare quanto la boxe»

The Cage – Nella gabbia, la recensione del film in sala: Presentato in anteprima all'ultima Festa di Roma da Alice nella Città, dal 22 febbraio Rodeo Drive porta nei cinema The Cage - Nella gabbia di ...ciakmagazine

Il rapporto con il cinema, la creatività e le lacrime con Mufasa ne Il Re Leone. Il nostro incontro: In occasione dell'uscita di Ribellissimi, Gio Evan racconta a Hot Corn il suo rapporto con il cinema, tra Fellini, Moretti, Il Re Leone e La ...hotcorn

Una lottatrice in cerca di rivincita, l’inizio degli allenamenti e una tigre in gabbia. Ecco una clip del film: Una lottatrice in cerca di rivincita, la sua allenatrice e l'inizio del viaggio. Ecco una clip in esclusiva di The Cage di Massimiliano Zanin. Ora al cinema ...hotcorn