Insieme per Busto candida Patrizia D'Elia

(Di domenica 25 febbraio 2024) Saràl’ultimante che alle amministrative di Busto Garolfo tenterà di battere Giovanni, candidato della lista guidata dal sindaco Susanna Biondi. “Insieme per Busto“il nome della lista nata dall’accordo trae Francesco, ex presidente del consiglio comunale e solo da qualche mese passato all’opposizione. "Siamo una lista civica – ha spiegato– nata per migliorare il paese. Dsicurezza allo sviluppo del commercio, aspetto essenziale per toglierci lo pseudonimo di paese dormitorio". Insieme a lei una schiera di candidati, la maggior parteprima esperienza. Unico veterano della politica, insiemecandidata sindaco, il consigliere: "Ho ...

Patrizia D’Elia si aggiunge alla sfida tra Rigiroli, Binaghi e Manno: Patrizia D'Elia sfida Giovanni Rigiroli a Busto Garolfo con lista civica "Insieme per Busto", puntando su sicurezza e sviluppo commerciale. Binaghi e Manno tra i candidati. Sarà Patrizia D’Elia ...ilgiorno

Insieme per Busto punta su Patrizia D’Elia per le prossime elezioni amministrative: D'Elia è stata assessore nella giunta Pirazzini dal 2009 al 2014 e da dieci anni siede tra i banchi di opposizione in consiglio comunale Insieme per Busto sceglie Patrizia D’Elia per la corsa a ...legnanonews

Elezioni comunali 2024, Lega e Forza Italia insieme a Busto Garolfo: il candidato sindaco è Mario Binaghi: Presentato il candidato sindaco: Marco Binaghi, 41 anni, avvocato di professione da sempre attivo nella vita associativa del territorio, volto nuovo per la politica cittadina.ilgiorno