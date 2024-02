“Patrioti in Comune” | la convention degli amministratori siciliani di Fratelli d’Italia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 25 febbraio 2024) Crescere nella consapevolezza di essere forza di governo non soltanto nazionale, ma dei territori. Da Nord a Sud. Per questo motivoha convocato glilocalia Catania per una due giorni di confronto e formazione dal titolo “in”. La macchina è partita. Si tratta, infatti, della prima tappa di un percorso più ampio che si ripeterà in tutte le altre regioni, per connettere i diversi livelli di governo che il partito della premier Giorgia Meloni sta gestendo in maniera capillare e crescente. Una sorta di scuola quadri, ma aggiornata agli strumenti e alle tematiche attuali. Regioni, comuni e città metropolitane “Gli eletti sul territorio rappresentano l’ossatura fondamentale della nostra classe dirigente, coloro che prima di altri ...