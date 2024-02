Parrucca per non farsi riconoscere ma non basta | ricercato catturato a Marano di Napoli dai carabinieri

(Di domenica 25 febbraio 2024) Unaper non, ma la sua latitanza termina sotto casa di un familiare. Eradal gennaio dello scorso anno il 37enne in orbita clan Orlando – Polverino, che ieri sera è statodidaidel nucleo investigativo di Castello di Cisterna che lo sorpreso in strada, alla guida di un’auto intestata ad un prestanome, con un toupet di capelli castani in testa. I, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di, erano sulle sue tracce da tempo e, analizzando gli schemi relazionali del 37enne, hanno effettuato un attento monitoraggio dei social e del suo patrimonio. Le sue ultime tracce conducevano ancora a, luogo ...

