Parigi | dopo sei giorni di chiusura per sciopero la Torre Eiffel ha riaperto oggi al pubblico

(Di domenica 25 febbraio 2024) Anche la Ville Lumiere ha i suoi problemi nella gestione dei lavoratori, tanto che il simbolo per eccellenza della capitale francese non era visitabile da. Un vero record e una grande delusione per le migliaia di turisti che ogni giorno giungono in città. Ma ecco la novità: da poche ore la To

A novembre l'ultimo concerto a Parigi. Chi sono i suoi due grandi amori vissuti: Sylvie Vartan è tornata in tv in Italia dopo 10 anni, per annunciare a Domenica In il suo ritiro dalle scene. La cantante, reginetta dello yéyé negli anni '70 ha ripercorso insieme a Mara Venier tutta ...gazzetta

Parigi: riapre la Torre Eiffel, accordo tra sindacati e direzione: La Torre Eiffel a Parigi ha riaperto domenica 25 febbraio, dopo che è stato raggiunto un accordo tra i sindacati del personale e la direzione del monumento. La Torre è stata riaperta domenica mattina ...it.euronews

Israele apre ad un’intesa su tregua Gaza e ostaggi/ Ripresi colloqui in Qatar, Usa: “accordo finale vicino”: Israele e Hamas vicini all'accordo per la tregua a Gaza e la liberazione degli ostaggi: Netanyahu apre, dagli Usa “intesa vicina”. Gli scenari in Qatar ...ilsussidiario