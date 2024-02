Paralizzata dopo incidente. L'automobilista non ha colpa: procedimento archiviato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 febbraio 2024) La Spezia, 25 febbraio 2024 – Nessuna responsabilità colposa delche guidava la 500 nello scontro avvenuto il il 24 settembre 2022 a Porto Venere, in seguito al quale una ragazza che ora ha 27 anni è rimasta. Il giudice delle indagini preliminari Diana Brusacà, ha sciolto la riserva in seguito all’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dall’avvocato Davide Taponecco, difensore di fiducia della donna, archiviando definitivamente ilpenale con l’accusa di lesioni stradali gravi. Come già aveva chiesto il pubblico ministero Federica Mariucci. In aula era stata ricostruita quella brutta serata, sulla base dei rilievi dell’e sulla consulenza chiesta dalla procura al perito Fabio Francini. Un particolare che purtroppo per la giovane non si è rivelato ...