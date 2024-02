Paolini trionfa a Dubai | Raffaella Reggi | “Vittoria che parte da lontano”

Tennis: Jasmine Paolini trionfa a Dubai, da lunedì sarà la n.14 al mondo

(Di domenica 25 febbraio 2024) L’ex tennistain esclusiva ai nostri microfoni sulladi: “Bellissimo e grandissimo successo”. Per il tennis italiano è davvero un momento magico. Dopo la Coppa Davis e il successo nello Slam australiano di Sinner, nel pomeriggio di ieri, domenica 25 febbraio, è arrivato anche un trionfo importante in campo femminile. Jasmineha conquistato il Masters 1000 dibattendo in rimonta in tre set (4-6 7-5 7-5) la russa Anna Kalynskaya, che proprio qualche settimana fa aveva eliminato l’azzurra agli Australian Open. La gioia di Jasminedopo il trionfo a– Notizie.com – © LapresseQuestaconsente alladi entrare nella storia del ...