Paolini dopo Sinner | il tennis italiano domina il mondo | ma il meglio deve ancora venire

Scanagatta a Radio Sportiva: “Paolini si unisce al grande momento di Sinner e del tennis italiano” [AUDIO]

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 25 febbraio 2024) L'Italia delsi sta abituando a mietere successi e consensi. Non solo Jannik, mattatore indiscusso della racchetta azzurra: hanno riportato in alto i nostri colori anche Jasmine, Luciano Darderi e la coppia Vavassori-Bolelli, segnale che l'intero movimentoè in fortissima ascesa in campo internazionale. In attesa di rivedere ai massimi livelli anche Musetti e Berrettini.