Panchine in bilico in estate? Inzaghi non fa eccezione | il motivo

CdS - Panchine in bilico, non fa eccezione neppure quella di Inzaghi: il motivo

(Di domenica 25 febbraio 2024) Tanti dubbi, tutti in gioco, tutti in discussione. Il futuro degli allenatori di Serie A è l'oggetto dell'analisi del Corriere...

Serie A, è tempo di rivoluzione sulle Panchine: la situazione di Sarri: Per quanto concerne Calzona, invece, a giugno tornerà sulla panchina della Slovacchia ... Tra questi tanti nomi in bilico con particolare riferimento a Max Allegri e Stefano Pioli. L'allenatore della ...lalaziosiamonoi

PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Calzona con le frecce tricolori": "Tutti in gioco, tutti a rischio". Così in prima pagina questa mattina il Corriere dello Sport, che apre la sua edizione odierna con un focus Panchine ...tuttonapoli

Serie A, Sassuolo: deciso l’addio a Dionisi. Due ex rossoblù in lizza: FINE CORSA. La sconfitta maturata ieri in casa contro l’Empoli ha messo fine all’esperienza di Alessio Dionisi sulla panchina del Sassuolo. Il club, in queste ore, ha attivato la ricerca per trovare ...calciocasteddu