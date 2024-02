Pallanuoto a2 Rari sempre in ritmo Vittoria numero 13

Sempre più Rari! La battaglia con Torino è del Bologna

(Di domenica 25 febbraio 2024) R.N. FLORENTIA 12 REALE MUTUA TO 7 R.N. FLORENTIA: Cicali, Generini, Stocco 2, Di Fulvio 3, De Mey 2, Calamai 1, Borghigiani, Cardoni, Chemeri, Benvenuti 3, Sordini 1, Di Fulvio, Gioia, Mancini. All. Minetti. TORINO: Aldi, Lisica 1, Noale, Abate 2, Maffè, Cigolini 1, Costa, Ermondi, Gattarossa 1, Novara 1, Colombo 1, Santosuosso, Coccia, All. Aversa. Arbitri: Piano - Alessandroni. Parziali: 2-1, 3-1, 4-2, 3-3. Alla Nannini di Bellariva, nella 13ª giornata, laNantes Florentia ha festeggiato due volte. La prima perché battendo 12-7 la Reale Mutua Torino, terza in classifica, inanella la tredicesimaconsecutiva, unica squadra a punteggio pieno del girone nord; la seconda perché la sua più diretta rivale per la corsa alla A1, il Bogliasco, è stata sconfitta 11-10 ad Arenzano. A questo punto i biancorossi sono entrati in fuga avendo ...