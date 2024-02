Pallamano A Silver La Publiesse Chiaravalle torna dalla Sardegna con 2 punti | 25-32 alla Verdeazzurro Sassari

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 25 febbraio 2024) I ragazzi di Guidotti ribaltano il 12-10 del primo tempo e rinsaldano il terzo posto in classifica, 10 gol per Keko Morettin, 25 febbraio 2024 -Tantissime emozioni in questa 5^ giornata di ritorno di Aper lache, in trasferta acontro il, si aggiudica per 25-32 una partita importantissima ai fini del campionato. La vittoria in terra diviene costruita già in avvio di primo tempo, con i ragazzi di Mister Guidotti che riescono ad andare subito in vantaggio sull’1-4 con i gol di Morettin, Brutti e il fondamentale contributo di Sanchez in porta. Dal 15° minuto, però,riesce a recuperare portandosi in pareggio prima per 5-5 e poi ...