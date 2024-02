“Paghi entro 60 giorni o pignoriamo”, Comune contro De Laurentiis: il motivo

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ancora dissidi fra ildi Napoli e Aurelio De. Gli avvisi verso il patron diventano ora consistenti: le ultime news. Siamo ormai giunti al giorno di un fondamentale Cagliari-Napoli, match di Serie A che per Calzona e i suoi uomini ha assunto un’aura alquanto importante vista la situazione azzurra in classifica. L’imminente calcio d’inizio dell’insembrerebbe non essere però il fulcro centrale dell’odierna giornata all’ombra del Vesuvio, dove sarebbe nata una nuova lite fra ildi Napoli e il presidente Aurelio De. Quanto emerso dalle pagine del quotidiano ha quindi fatto scalpore nella città partenopea, con le parole nei confronti del patron che sanno di ultimatum. Tirato in ballo anche il pignoramento dei conti dell’imprenditore romano. De ...

Comune, 9 avvisi a De Laurentiis per vigili non pagati: o Paghi i 100mila euro o ti pignoriamo i conti: È un ultimatum al patron del Napoli: o Paghi i vigili che hanno prestato servizio in quegli ... Frosinone. Il Napoli deve pagare entro sessanta giorni Negli avvisi è specificato che il Comune aveva ...ilnapolista

