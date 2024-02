Pagelle Ungheria-Italia basket 62-83 | i voti degli azzurri Tessitori decisivo nel terzo quarto | sugli scudi anche Polonara e Bortolani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 febbraio 2024) Si è conclusa da poco la partita traedper la seconda giornata delle Qualificazioni agli Europei di2025, con il risultato di 62-83 in favore. Andiamo a riepilogare ledei ragazzi del CT Pozzecco dopo la sfida odierna. Marco Spissu 6: il playmaker sardo risulta meno incisivo della partita contro la Turchia, ma parte in quintetto e chiude con 6 punti messi a referto. Lascia poi il posto ai pari-ruolo Mannion e, in una partita in discesa dal rientro dagli spogliatoi fino alla sirena finale. Nico Mannion 5,5: 4 punti per il figlio di Pace ex Golden State Warriors dopo gli 11 messi a segno giovedì sera a Pesaro contro la Turchia. Il Red Mamba sta ritrovando fiduciaa livello personale dal ...