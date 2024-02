Pagelle Cagliari-Napoli 1-1 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ledi1-1 con iai protagonisti e ildel match valido per la ventiseiesima giornata di. All’Unipol Domus i sardi approcciano molto meglio, sfiorano in un paio di occasioni il vantaggio e lo trovano pure con l’autogol di Rrahmani, annullato però col Var per un fuorigioco attivo di Lapadula. Nel secondo tempo Osimhen la sblocca, ma arriva il pari a opera di Luvumbo nell’ultimo pallone della partita. Di seguito ecco ledella sfida. GLI HIGHLIGHTS(4-4-2): Scuffet 6; Nandez 6.5, Mina 6, Dossena 6, Augello 5.5 (31’st Oristanio 6); Jankto 6 (16’st Zappa 6), Makoumbou 6.5, Deiola 5.5, Luvumbo 7; Gaetano 6 (16’st Viola 6), Lapadula 6 (16’st Pavoletti sv, ...