Orso d’oro a “Dahomey“ La decolonizzazione nel doc di Mati Diop

Berlinale 2024 premia Mati Diop: niente da fare per i due film italiani

(Di domenica 25 febbraio 2024) L’per il miglior film della 74ª edizione del Festival di Berlino è andato adi, un documentario in cui la regista francese parla di colonizzazione attraverso la storia delle opere d’arte restituite al Benin nel 2021 dopo essere state rubate dai francesi nel 1892, quando il paese fu chiamato Regno del. L’d’argento è andato a Traveller’s need del sudcoreano Hong Sangsoo mentre quello della Giuria a L’Empire del francese Bruno Dumont che, sul palco, ha ringraziato facendo parlare un software di traduzione vocale del suo telefonino dato che sa poco l’inglese. L’d’argento per la migliore regia è andato al dominicano Nelson Carlos De Los Santos Arias per il film Pepe, sull’ippopotamo dello zoo privato del re ...