Orrore a Trieste | ragazza di 23 anni violentata e rapinata da due uomini incappucciati

(Di domenica 25 febbraio 2024) Una giovane di 23è statala notte scorsa in una zona poco distante dal centro di. L'episodio, sul quale sta indagando la polizia, è avvenuto intorno alle 4 del mattino in una traversa di Viale D'Annunzio proprio nei pressi dell'abitazione della giovane. Secondo quanto sinora appurato, sarebbe stata aggredita da duecon il volto coperto. Una volta bloccata i due l'avrebbero molestata e quindidel portafogli che aveva nella borsetta. Poi si sono dati alla fuga dileguandosi per le vie della zona. La giovane è quindi riuscita a dare l'allarme mettendosi in contatto con la polizia e a denunciare quanto le era accaduto. È stata poi anche sentita dagli agenti che ora sono al lavoro per rintracciare i due aggressori. La giovane ...