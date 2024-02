Operazione green. Honda nel futuro. Una svolta storica

(Di domenica 25 febbraio 2024) Sostenibilità,, margini di inquinamento praticamente a zero. Il messaggio è arrivato forte e chiaro dal Giappone, dove il colosso, ha presentato le strategie di mercato e produzione per i prossimi anni. Sei stagioni per trasformare il mondo delle due ruote. Dagli scooter alle superveloci.ha così deciso di modificare il suo obiettivo di vendite annuali di motociclette elettriche per il 2030, portandolo a 4 milioni di unità, un aumento di 500mila unità rispetto a quanto annunciato lo scorso settembre, e accelererà ulteriormente gli sforzi per diffondere le motociclette elettriche. Quest’anno,ha iniziato la vendita di tre nuovi modelli di EB (biciclette elettriche), tra cui la’Cube’, in Cina, e lo scooter elettrico "EM1e" pronto a prendersi la scena in Giappone e ...