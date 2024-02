Omicidio a festa di compleanno nel Catanese, un fermato

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 25 febbraio 2024)a unadinel. Un 43enne è stato ferito mortalmente con un fendente all'addome al culmine di una lite scoppiata a una Mascalucia, paese etneo in provincia di Catania. Secondo quanto si è appreso il delitto è maturato nell'ambito di contrasti familiari. L'uomo è morto durante il trasferimento in ambulanza in ospedale.