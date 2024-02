Oltre il Colle, la scuola dell’infanzia cerca di resistere promuovendo anche attività nel territorio

(Di domenica 25 febbraio 2024)ilè un piccolo scrigno incastonato tra le Orobie che purtroppo possiede le difficoltà tipiche di un piccolo paesino di montagna. Situato a circa 1.000 metri di quota, conta meno di mille abitanti. È qui che si trova laparitaria parrocchiale “Gerolamo Palazzi” che di anno in anno deve far fronte al numero esiguo di bambini iscritti. Quest’anno se ne contano 11, il prossimo anno non si arriverà nemmeno a 10. Tuttavia mantenere le piccole scuole in montagna è una priorità perché combattono lo spopolamento, rimanendo indispensabili per la vita delle comunità e l’amministrazione comunale, che da sempre garantisce un finanziamento per sostenerla, questo lo sa bene. Essere in pochi, in una mescolanza che non significa assenza di un preciso programma, è il vero valore aggiunto. Da un punto di ...