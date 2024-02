Olbia-Gubbio 1-2 | vittoria pesante in Sardegna

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024), 25 febbraio 2024 – Una partita sporca, sofferta, ma alla fine vinta. Ilsta continuando a crescere come squadra e nonostante le assenze riesce a portarsi a casa tre punti da un campo difficile contro l’, squadra vogliosa di punti salvezza e che aveva anche acciuffato un pari quasi insperato nel finale. Qui il miglior pregio dei rossoblù: non si sono arresi e anzi, sono tornati ad attaccare e con merito, nei minuti conclusivi, hanno trovato l’episodio giusto per tornare in Umbria con il punteggio pieno. La gara è compassata nelle prime battute, tanto che nel primo tempo le occasioni si contano sulle dita di una mano: al 22° ci prova Biancu che dalla distanza non centra lo specchio della porta. Il, complici anche le assenze, fatica a costruire, ma al secondo dei tre minuti di recupero Udoh ...