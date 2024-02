Odermatt, nuova impresa dello sciatore svizzero: la vittoria di oggi

Odermatt da record, vince ancora a Palisades e blinda la Coppa del Mondo: Nuova impresa dello sciatore svizzero Marco Odermatt che ha vinto il decimo slalom gigante consecutivo sabato sulle nevi di Palisades Tahoe, un successo che gli assicura la terza Coppa del Mondo assol ...adnkronos

Gigante maschile Palisades Tahoe 2024, risultati e classifica manche finale: super Odermatt batte Kristoffersen, primo podio per Radamus: Continua il dominio del classe 1997 in gigante con la decima vittoria consecutiva, -4 dal record di Stenmark, e il 24° podio consecutivo. Odermatt chiude già i conti per la Coppa del Mondo di overall, ...sportface

Marco Odermatt conquista la terza Coppa del mondo di sci: in California decima vittoria consecutiva in gigante: Lo svizzero sicuro matematicamente dopo il successo di Palisades Tahoe, con 12 centesimi su Kristoffersen. Ora può eguagliare Stenmark ...repubblica