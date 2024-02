Occupazioni seriali nei licei di Milano | da gennaio 5 blitz | Ma vietare non serve

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ala stagione delleè cominciata a, quasi a raccogliere il testimone dalle scuole romane, ma con una caratteristica distintiva: a piùconcentrati negli stessi giorni, si preferisce una staffetta. Le“ avevano toccato l’apice nel 2021, contro la Dad, e nel 2022 (con il faro acceso sul disagio psicologico e gli strascichi della pandemia): una ventina idaa maggio. E se l’anno scorso l’onda era stata molto meno lunga, "quest’anno ci si riproverà", promettono gli studenti milanesi. Questa settimana sarà decisiva per capire quale piega prenderà la mobilitazione. Per ora sono state cinque le scuole (più o meno) coinvolte: l’istituto Severi-Correnti aveva dato il via il 30 ...

The New Look è la serie del momento: chi interpreta chi nella vera storia di Coco Chanel: Analizziamo attentamente i personaggi che compongono il ricco e variegato cast della nuova serie in costume di Apple TV+.serial.everyeye

Quando escono gli episodi di The New Look: Quando escono gli episodi di The New Look, la serie tv con Ben Mendelsohn e Juliette Binoche, dal 14 febbraio su Apple TV+.tvserial

Calabria all’ultimo posto per efficacia del sistema di welfare, migliora l’occupazione: Rispetto al 2022, migliorano gli indicatori sull’occupazione: il tasso di disoccupazione tra gli over 15 è 14,6% (media nazionale 8,1%) contro il 18,4% registrato nel 2022; il tasso di Neet, giovani ...quicosenza