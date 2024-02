Nvidia rilascia nuovi driver per schede grafiche obsolete e Windows non supportati

NVIDIA rilascia i driver GeForce 551.61 WHQL

Nvidia mette ordine: la nuova app per PC riunisce il meglio di Control Panel e GeForce Experience: Gli utenti PC possono ora scaricare la nuova app Nvidia per la gestione dei driver e l'ottimizzazione dei videogiochi. Per Control Panel e GeForce Experience è il momento di andare in pensione.ilsoftware

Nvidia rilascia nuovi Driver e la BETA della sua App: Nvidia ha annunciato il rilascio dei nuovi driver ottimizzati per i possessori delle schede video GeForce, destinati a migliorare le prestazioni e l’esperienza di gioco per milioni di appassionati in ...techgaming

Android 15, Google rilascia la prima beta per gli sviluppatori: Google ha rilasciato la prima anteprima per sviluppatori di Android 15, puntando a rafforzare privacy e sicurezza, prestazioni e fotocamera. Si tratta del primo passo del lungo percorso che porterà al ...hwupgrade