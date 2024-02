Nuovo Codice della strada | ecco le modifiche introdotte per i neopatentati

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il2024 potrebbe arricchirsi di ulteriori novità rispetto alla versione che nello scorso settembre aveva avuto il via libera dal Consiglio dei ministri Tante le novità in arrivo per gli automobilisti. L’esame in Commissione alla Camera ha infatti confermato le sanzioni che saranno previste per chi usa il telefonino mentre è alla guida, le nuove regole per i, che ora potranno guidare anche l’auto più grande di papà, fino alle pene previste se sorpresi alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o con un tasso alcolemico oltre la norma. Nuove regole per i– Cityrumors.it – Ilè stato approvato dal Consiglio dei Ministri nel 2023, era stato proposto e ...