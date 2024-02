Nuovo allenatore Napoli | Palladino molto vicino? Le ultime

(Di domenica 25 febbraio 2024)diventerà ildel? Ecco quelle che sono lenotizie in casa partenopea sul futuro Subito si è alla ricerca deldelal di là della questione legata a Calzona. Maruzio Sarri? Certo che si, ma anche un altro nome che piacead Aurelio De Laurentiis. Si sta parlando ovviamente di, che pare negli ultimi giorni abbia avuto contatti stretti con il numero 1 azzurro: considerando chestesso non ha ancora deciso il suo futuro.

Non solo in casa Napoli . Un altro esonero si prepara a caratterizzare le prossime ore targate Sassuolo . Il neo-mister debutterà contro gli azzurri. Il Napoli ... (spazionapoli)

IL PARERE - De Paola: "Poca pazienza a Napoli, qualcuno ha già criticato Calzona": Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, nel suo editoriale per Sportitalia ha parlato del Nuovo allenatore del Napoli, Francesco Calzona: "C’è un fenomeno di isteria collettiva che si sta ...napolimagazine

ESONERATO! Riunione d’urgenza mentre la Juve di Allegri era in campo | Scelto il tecnico ad interim: Esonero in diretta: mentre la Juve di Allegri era in campo, la dirigenza si è riunita per comunicare la scelta al Nuovo allenatore. Difficile al momento capire quale sarà il futuro di Massimiliano All ...jmania

Francia-Italia al 6 Nazioni 2024, dove vedere il match in tv e streaming: La sfida per il Trofeo Giuseppe Garibaldi, in palio dal 2007 tra Francia e Italia, è l’incontro che chiude la 3^ giornata del Sei Nazioni '24. I transalpini non passano un momento facile ma tra gli Az ...sport.sky