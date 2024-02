Nuovi alberi nell'area dell'ex tribunale. Gli aceri donati da un benefattore

(Di domenica 25 febbraio 2024) Spunta un donatore anonimo dia Monsummano. Dopo gli abbattimenti degli ultimi anni, ora 21 piante ad alto fusto saranno piantate nei pressi delle scuole Arinci all’ex. Di queste piante, 10campestri che saranno piantati in via La Pira, sono statida un cittadino che, come fanno presente dal Comune, vuole rimanere anonimo. "È davvero una grande soddisfazione poter annunciare questo intervento – ha detto l’assessore ai lavori pubblici Arcangelo Crisci – che ancora una volta pone la rigenerazione del verde pubblico al centro della nostra attività. Piantumare poi davanti ad una scuola è ancora più importante perché serve a sensibilizzare i più giovani di quanto siano importanti e centrali i temi della sostenibilità e della cura del nostro pianeta. Con questa opera, oltre a migliorare la ...

