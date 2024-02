Novità all’Istituto Pinchetti Gli studenti sospesi? Faranno volontariato

Tirano: Alex Rusconi vince concorso nazionale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 febbraio 2024)dalle lezioni?. Scuola e terzo settore sono sempre più vicini grazie al progetto promosso dBalilladi Tirano con il Centro di ascolto Caritas Annalisa Bergamelli e realizzato grazie al sostegno di Fondazione Pro Valtellina ETS. Con "Usa bene il tuo tempo" glidalle lezioni svolgeranno attività di. "Come Fondazione Pro Valtellina - afferma il presidente Marco Dell’Acqua - abbiamo individuato nel progetto un’opportunità per i ragazzi e insieme una proficua collaborazione tra il mondo della scuola e il terzo settore che ci auguriamo possa essere presto estesa ad altri istituti e in altre realtà della nostra provincia. L’azione educativa e formativa consentirà di ...