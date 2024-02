Non ha ancora un nome il corpo dell’uomo avvolto dalle fiamme a Trigoria | rimane il mistero

(Di domenica 25 febbraio 2024) Venerdì scorso l'allarme proprio di fronte al Campus Biomedico: "C'è un uomo che sta bruciando vivo". Dopo due giorni nessuno hadenunciato la scomparsa della persona morta carbonizzata, la cui identitàun. Gli inquirenti propendono per il suicidio, ma non è esclusa nessuna ipotesi.

Oggi il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Juventus e Frosinone : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Juventus e Frosinone si ... (calcionews24)

TJ - JUVENTUS-FROSINONE 2-2 - Di Francesco si gioca le carte bianconere: dentro Kaio Jorge e Barrenechea: 67' - YILDIZ SPRECA TUTTO! Pallone spizzato da Vlahovic e che arriva a Cambiaso, bravo a rimetterla subito dentro e a trovare Yilfid che non riesce a trovare la conclusione e viene murato. 65' - ...tuttojuve

Il Papa: 'In Ucraina si ritrovi umanità e una pace giusta': Quante vittime, feriti, distruzioni, angustie, lacrime, in un periodo che sta diventando terribilmente lungo e di cui non si intravede ancora la fine", ha detto il Papa all'Angelus, aggiungendo: "E' ...ansa

TJ - JUVENTUS-FROSINONE 2-2 - Rugani sfiora il vantaggio! Buon inizio di ripresa per i bianconeri: 13.17 - FINE PRIMO TEMPO! 2-2 tra Juventus e Frosinone, con il gol di Vlahovic rimontato da Cheddida e Brescianini. Poi ancora il serbo ha riportato il risultato in parità. Rabiot ko dopo 27 minuti, è ...tuttojuve