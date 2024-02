Non basta il solito Osimhen | Luvumbo nel recupero gela il Napoli

(Di domenica 25 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIlnon va oltre il pareggio a Cagliari e raccoglie un altro 1-1, dopo quello in Champions contro il Barcellona, facendosi raggiungere al 96?. Partita sbloccata dalsu assist di Raspadori, ma all’ultimo respiro sbaglia Juan Jesus epareggia la gara. Partita – All’Unipol Domus di Cagliari si affrontano due squadre alla ricerca di punti importanti. Buon ritmo nei primi 45 minuti, dove è stata la squadra di Ranieri a rendersi più pericolosa. Prima chance proprio per gli uomini di Ranieri al 16?:dimenticato sulla sinistra riesce a crossare sul secondo palo con Olivera che viene scavalcato dal pallone, Jankto devia però fuori di testa. Al 23? rischia ancora il: altra discesa di, che mette al ...

