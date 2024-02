Nikki Haley non molla | ' continua la mia corsa presidenziale'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) "Voglio congratularmi con Donald Trump per la vittoria. Ho detto nei giorni scorsi che avreino laper la presidenza e sono una donna che mantiene la parola. Non mollo questa battaglia quando la maggior parte dell'America disapprova Trump e Joe Biden". Lo affermadopo la sconfitta in South Carolina. "Dobbiamo battere Joe Biden in novembre e non credo che Trump possa batterlo. Abbiamo in South Carolina circa il 40% dei voti, lo stesso in New Hampshire. Sono una contabile e so che il 40% non è il 50%, ma non è un piccolo gruppo. Un gruppo che chiede un'alternativa", affermasottolineando di non voler abbandonare laquando la maggioranza degli americani non vuole né Trump né Biden. "Oggi non è la fine della nostra storia, saremo in Michigan domani e ...