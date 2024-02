Nijstad, niente Juventus almeno per ora: UFFICIALE il rinnovo col Twente: Ruud Nijstad è uno dei difensori centrali under 16 più ambiti di tutta Europa: classe 2008, olandese e punto fermo nella selezione di categoria oranje, di proprietà.calciomercato

Romano: “Nijstad oggi è stato a Torino. Impatto positivo della Juventus sul giocatore”: Fabrizio Romano, tramite X, ha fatto il punto della situazione sul futuro di Ruud Nijstad: "Il talentuoso difensore olandese Ruud Nijstad (16) oggi ha visitato le strutture di allenamento ...tuttojuve

Gazzetta - Danilo si ferma, niente Frosinone, da capire per Napoli: Come riporta Gazzetta, Danilo, al Bentegodi rimasto in campo stringendo i denti per non lasciare i compagni in inferiorità numerica, domenica salterà il ...tuttojuve