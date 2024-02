Niente Eurovision per Loredana Bertè | furia social | vandalizzate le pagine Wikipedia di San Marino e di Borg

Niente Eurovision per Loredana Bertè. A San Marino vincono i Megara

(Di domenica 25 febbraio 2024) Sfumata la possibilità perdi potersi esibire in Svezia in occasione dell'Song Contest 2024 del prossimo maggio. Durante la serata conclusiva di Una voce per Sanalla quale era arrivata in finalissima con la sua Pazza,si è dovuta accontentare del secondo posto.seconda a Una voce per SanA non accettare affatto la sconfitta di, candidata principale alla vittoria e presenza attesissima al contest di Sanper la scelta del cantante che lo avrebbe rappresentato all', è invece il popolo. Per giorni in tanti avevano atteso l' annuncio sperando di poter vedere la signora ...