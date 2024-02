Nicoletta Manni | étoile alla Scala di Milano | “La danza è una scoperta di ogni giorno”

Nicoletta Manni nuova étoile della Scala: 'E' una magia'

(Di domenica 25 febbraio 2024) “How can we know the dancer from the dance?” domanda W. B. Yeats nel verso finale della poesia ‘Fra le bambine d’una scuola’, scritta quando ormai anziano aveva maturato la certezza che l’anima può prendere davvero forma nel “pensiero” del corpo. Fra le bambine d’una scuola di, quella di sua mamma a Galatina in provincia di Lecce,sgambettava poco dopo avere appreso a camminare. Oggi ci torna appena può da, dove a novembre scorso, a trentadue anni, l’hanno onorata del titolo didel Teatro La. Nellatutto avviene più presto, sicché persono anche maturati i tempi per il libro autobiografico ‘La gioia dire’, uscito per Garzanti, che conferma le suggestioni del vecchio mago ...