Nicola Piovani | «Roma | bravo De Rossi | non era facile dopo l’effetto-Mourinho»

Piovani: "Questa Roma mi fa impazzire! A Totti il mio Oscar, Messi una divinità"

(Di domenica 25 febbraio 2024) Le parole di, compositore e grande tifoso della: «Quando Dybala è in forma è uno dei migliori al mondo», compositore da Oscar, è un acceso tifoso della. Ecco come ha raccontato la sua passione giallorossa a La Gazzetta dello Sport mentre è in procinto di presentare un nuovo spettacolo dedicato alla città: Semo o nun semo. SEMO O NUN SEMO – «É una serata di canzoni classichene che presenterò con una bella compagnia di cantanti, attori e orchestra. Ma non sono canzoni rivisitate, attualizzate, reinterpretate, no. Sono canzoni presentate in una forma molto vicina a quella originale, a come erano quando sono nate nei teatrini. Vedfere Semo o nun semo è un modo per conoscere meglio questa città». DE ...