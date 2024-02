Nevica a Piano Battaglia e il paesaggio è incantato

Maltempo in Sicilia, la neve imbianca Piano Provenzana e Piano Battaglia | FOTO

(Di domenica 25 febbraio 2024) Cade la neve a, nota località montana in provincia di Palermo. L’ondata di maltempo ha portato fiocchi di neve sulle alte Madonie egià questa mattina si è svegliato imbiancato.sulle Madonie a partire dai 1400 m.s.l.m.. Unche non si vedeva da un anno e che arriva dopo il caldo e le scarse piogge delle scorse settimane. La foto che abbiamo preso dalla pagina Facebook di Madonie a passo lento racconta di unfiabesco stamani nella belle località sciatica palermitana. Per tutta la giornata di oggi il tempo dovrebbe continuare ad essere instabile e in tutto il Palermitano le piogge saranno le protagoniste. Sulle vette più alte potrebbe continuare a cadere la neve. L'articolo proviene ...