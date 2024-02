Netanyahu | vicina vittoria totale

(Di domenica 25 febbraio 2024) 17.28 Il premier israelianopromette che una volta iniziata l'operazione militare a Rafah,mancheranno solo "settimane alla".A Cbs News annuncia un incontro con lo staff per rivedere il piano militare che includeva l'evacuazione dei civili a Gaza e l' operazione per distruggere Hamas.Ha anche detto di volere un"accordo sugli ostaggi",ma Hamas deve ridurre "le sue richieste deliranti". Intanto Sullivan(Consigliere sicurezza Casa Bianca) ha detto che Biden non è stato informato del piano su Rafah.

