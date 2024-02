Nell' Europa parassita godono solo i padroni | questione di disuguaglianze

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) A Torino un lavoratore viene licenziato da un supermercato per aver rubato una scamorza e una confezione di sei uova: sette euro e cinque centesimi di merce portata via bastano per cancellare 35 anni di lavoro senza mai un richiamo. «Mi scuso per quanto accaduto», racconta l'uomo. «Sono consapevole dell'errore commesso. Vivo una situazione privata ed economica ai limite del sostenibile, che non giustifica quanto accaduto ma mi ha portato a commettere quanto contestato». Mutui e spese sanitarie che diventano macigni, ma il datore di lavoro non vuole sentire ragione. «Appare particolarmente grave», è scrittoa lettera di licenziamento - che Lei abbia deliberatamente prelevato dagli scaffali di vendita alcune referenze per un valore complessivo di 7,05 euro e sia poi uscito dal negozio senza provvedere al pagamento delle stesse. Con la presente le comunichiamo la ...