NBA | risultati della notte 25 febbraio | un bel Fontecchio non basta ai Pistons Vincono Celtics e Timberwolves

NBA, risultati della notte: vincono Boston e Minnesota, Banchero batte Detroit

Sono appena tre le partite disputate staper quel che riguarda la NBA, in un momento nel quale iniziano seriamente a delinearsi tutte le prospettive che portano verso i playoff e i play-in. Per tutte le franchigie si avvicinano le 60 partite. Andiamo a scoprire cos'è successo nelle scorse ore. Gli Orlando Magic (32-25) fanno un po' troppa fatica contro i Detroit(8-48), ma alla fine a tirarli fuori dai guai è Paolo Banchero, che sulla sirena mette i due (+1) punti che portano al 109-112 finale. 15 punti per lui, otto gli uomini in doppia cifra per i Magic, mentre per inonno i 26 di Cade Cunningham e i 17 di un ottimo Simone, oramai costantemente tra i migliori di squadra da quanto è arrivato a Detroit.