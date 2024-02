NBA 2023 2024 | Fontecchio realizza 17 punti | ma i Pistons perdono ancora Successi per Boston e Minnesota

I risultati della notte NBA, 24 febbraio 2024 - Ok Lakers (ottimo LeBron James) e Warriors, solito Jokic show a Portland

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 febbraio 2024) Poche ma buone le tre partite valide per la regular season NBAandate in scena nella notte italiana. Ha regalato spettacolo il confronto tra Detroite Orlando Magic, finito 109-112 e deciso da Paolo Banchero con un canestro a 0.9 secondi dalla sirena. Altra sconfitta dunque per la franchigia del Michigan, che si gode però un Cunningham da 26e soprattutto un Simoneda 17, 3 rimbalzi e 5 assist nei 31 minuti trascorsi sul parquet. RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE Non hanno invece tradito le aspettative le capoliste delle rispettive conference. ICeltics hanno piegato per 116-102 i New York Knicks nel segno di Jalen Brown, autore di un trentello. Ottava vittoria di fila per i ‘verdi’, sempre più in fuga a Est. Sono ...