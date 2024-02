Natalie Portman | Scopro le vite degli altri Mi ispiro a Natalia Ginzburg

May December, l'intervista al regista e il primo trailer

(Di domenica 25 febbraio 2024) Quella vicenda era stata un vero scandalo, finita perfino sulla prima pagina del New York Times. Una donna di 36 anni, Grecie, si era messa con un ragazzino di 13, Joe: due età edistanti come maggio e dicembre. Ma sono poi diventati una solida coppia che, vent’anni dopo, si accinge a festeggiare il diploma di due dei loro tre figli. Proprio in quei giorni, per conoscere quella speciale famiglia, arriva a Savannah, in Georgia, Elizabeth, una famosa attrice che sarà Gracie in un film. Conquistata dal personaggio di Gracie e dalla storia,ha coinvolto nel progetto il regista Todd Haynes, che, come in Lontano dal paradiso e in Carol, anche in May December, dal 21 marzo nelle sale, si inoltra in legami oltre il limite e la comune morale. Protagoniste due interpreti straordinarie,...