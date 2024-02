Napoli | Zielinski | Calzona | Kvara…

Napoli, all'improvviso Zielinski: l'acquisto di Calzona

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ila Cagliari: stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Piotrtornerà in campo contro ii rossoblù, ma non avrà la fascia da capitano nonostante l’assenza per squalifica di Giovanni Di Lorenzo: “Non si può rinunciare alla qualità del pocacco. Lo ha capito da subito il neotecnico Francesco, che diconosce pregi e difetti da una vita (lo ha allenato per la prima volta quando era vice a Empoli) e per questo è arrivato il momento di mettere da parte le tensioni di un rinnovo mai arrivato e l’amarezza dell’esclusione dalla lista Champions”. Piotr e (il)Voleva chiudere a, ma andrà all’Inter. Ma adesso basta pensare a ciò poteva essere e non è stato o a ciò che sarà (per il futuro all’Inter manca ...

Calzona vuole Zielinski in campo , il Napoli rischia un autogol a escluderlo ancora . Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo. Tanto rumore per ... (ilnapolista)

GAZZETTA - Napoli, Zielinski in campo a Cagliari, ma il capitano dovrebbe essere Mario Rui: Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, tornerà in campo contro il Cagliari, ma non avrà la fascia da capitano nonostante l'assenza per ...napolimagazine

Gesto da leader di Zielinski prima di Napoli-Barcellona: il retroscena: Piotr Zielinski sembra davvero candidato ad una maglia da titolare per Cagliari-Napoli. Francesco Calzona vuole rilanciare il centrocampista polacco in questo rush finale di stagione in cui serve la m ...msn

Gazzetta - Calzona rilancia Zielinski, ma non avrà la fascia: ecco la scelta del tecnico: Non si può rinunciare alla qualità di Piotr Zielinski, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando ... ciò poteva essere e non è stato o a ciò che sarà, conta riportare il Napoli in alto in classifica, ...tuttonapoli