Napoli tra campo e calciomercato | contro il Cagliari sarà osservato un calciatore

Blitz tra Castellammare e Torre Annunziata: 200 uomini in campo

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ilsfiderà il, ma l’occasionebuona per osservare un possibile investimento di. Una sfida da non sbagliare, assume questo contorno al gara che ilsi appresta a giocareilnella ventiseiesima giornata di Serie A. I partenopei sono al momento 12 punti dietro il Bologna in classifica, ma con due gare in meno rispetto ai felsinei. Dunque proprio le prossime due gare,i sardi e il recupero di mercoledì prossimoil Sassuolo, ci diranno se la formazione di mister Francesco Calzonain grado di lottare ancora per la rincorsa al quarto posto. Eppure, se inilproverà a portare via i tre punti fondamentali ...

Nella gara contro il Cagliari gli azzurri tenteranno di trovare il gol in trasferta , episodio che non accade da ormai tre mesi . Sono ben tre … ... (forzazzurri)

Napoli, sì dell'Asl ai medici di base per fare test oncologici: La Asl Napoli 1 punta sulla prevenzione e gli screening per risalire ... nonostante le difficoltà strutturali in termini di risorse e personale, ha scalato la classifica tra le Regioni e, dati Agenas ...ilmattino

Tra Europa e Serie A, l’anticipo azzurro è per venerdì 8 marzo: Infatti, come ampiamente previsto, prima del ritorno degli ottavi in casa del Barcellona, gara prevista per il 12 marzo, Napoli-Torino si giocherà in anticipo, venerdì 8 marzo, alle 20,45 al Maradona ...ilnapolionline

Napoli, via al restauro della Galleria Principe: «Lavori per 10 milioni»: La Galleria Principe era diventata un bosco verticale, per effetto dell’incuria e non del design. Cespugli tra i marmi, pavimenti e pareti diroccati. Transenne (dal lato di via Pessina e di ...ilmattino