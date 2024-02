Napoli | scontro Comune-De Laurentiis per i vigili allo stadio | “Ti pignoriamo i conti se non paghi”

Vigili Urbani non pagati, scontro con il Comune di Napoli: pazzesca decisione di De Laurentiis

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ildicontro Deper il mancato pagamento dei, debito di 100mila euro: o salda o si procederà a pignoramento. CALCIO– Duroin atto tradie Aurelio Deper il mancato pagamento del servizio deiMaradona. Come riporta Repubblica, ilha inviato ben 9 avvisi di accertamento al presidente del, relativi a 9 diverse partite tra campionato e coppe disputate in casa. La società avrebbe dovuto saldare le spese per il servizio reso dalla polizia municipale, pari a circa 100mila euro complessivi, ma non ha ...

Caivano, scontro tra auto e moto senza assicurazione: ferito in ospedale: scontro auto-moto lungo la Circumvallazione Ovest di Caivano. Sembrava una domenica mattina come tante altre quella vissuta in una delle arterie principali del Comune della provincia a nord ...ilmattino

Gazzetta - Calzona non ha intoccabili: Lindstrom-Traoré le nuove armi per risalire: Uno per giustificare una spesa da 25 milioni, l’altro per convincere il club a spendere altri 25 nella prossima estate.tuttonapoli

Sassuolo, Dionisi sarà esonerato: attesa per il sostituto: La sconfitta con l'Empoli costa la panchina al tecnico, che sarà esonerato nelle prossime ore. Ancora incertezza sul nome del sostituto, in ...sportmediaset.mediaset