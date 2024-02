Napoli | “Rieccoli qua i nove o i dieci undicesimi delle frecce tricolori”

Napoli, contro il Cagliari tornano le frecce tricolori

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 25 febbraio 2024) Iloggi alle 15:00 sarà in scena alla Unipol Domus Arena di Cagliari. Calzona rispolvererà, anche negli interpreti, il 4-3-3 di Spalletti. Servono i 3 punti e serve almeno una parvenza di quelstellare che aveva stradominato lo scorso campionato. Antonio Giordano su “Il Corriere dello Sport” di oggi punta l’obiettivo proprio sulle strategie di Calzona in vista della gara odierna e dei prossimi ravvicinati impegni. Di seguito i passaggi evidenziati da Terzotempo. Ilverso il recupero del passato Inizia in maniera quasi poetica l’articolo di Giordano: “Si può provare ad afferrare il passato per lasciarlo volare via, con tutta la sua leggerezza. Cos’altro chiedere a se stesso, se non la prova provata d’aver vissuto e splendidamente? Resta ancora un attimo di quel tempo da ritrovare. ...