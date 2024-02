Napoli | Meluso chiarisce | “Nessuna multa a Kvaratskhelia”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 25 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoArrivano parole del direttore sportivo degli azzurri Mauroche ai microfoni di Dazn ha parlato nel pre-partita di Cagliari-. “Calzona parte con un grosso vantaggio perché ha vissuto un passato recente da protagonista e conosce buona parte dei giocatori. Già vedendo i primi allenamenti ci siamo resi conti che siamo sulla buona strada.dopo l’ultima sostituzione? Non ha avuto nessun comportamento non professionale: qualsiasi giocatore non può essere contento di una sostituzione, lui stesso ci ha confidato che era arrabbiato perché la sua prestazione non era stata all’altezza. Ha avuto un atteggiamento da grande campione perché non ha contestato nulla”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.