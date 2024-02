Napoli | Lucariello | “Di sostanza e di spessore le prime…”

G-FACTOR - G. Lucariello su "NM": "Napoli, ora fuoco e fiamme!"

(Di domenica 25 febbraio 2024) Di seguito il commento suldel giornalista Gianfrancotratto dal portale www.magazine.com. Punto e accapo, si ricomincia. Don Aurelio l’ultima sua mossa stavolta l’ha improntata e impostata ricorrendo ad una decisione di ragionevole saggezza. Fermi tutti, ci pensa lui, il patron. E’ una mossa giusta?, sembra di sì, a quanto pare. De Laurentiis ha accantonato i suoi impreparati consigliori per aprire un nuovo corso: sul pezzo c’è Calzona, scelta che chiude due pagine amare (Garcia e Mazzarri) e ne apre un’altra carica di convinzioni e di buone intenzioni. Contro il Barcellona il… In Champions si è rivisto ilche nella seconda parte della gara si è risvegliato dalla sonnolenza iniziale mettendo alle corde il grande avversario, il Barcellona, buon ...

