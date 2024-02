Napoli in ansia per infortunio di Osimhen | cosa è successo a Cagliari

(Di domenica 25 febbraio 2024)pernel finale di: problema fisico per il nigeriano, costretto ad uscire dopo uno scontro di gioco. Le condizioni. CALCIOin casaper le condizioni di Victor, costretto ad uscire pernel finale della gara contro ilalla Unipol Domus. Al minuto 84, il centravanti nigeriano si è accasciato dolorante dopo uno scontro di gioco. Lo staff medico azzurro è intervenuto per soccorrerlo, consegnandogli delle bustine di sali minerali.durante, tornato da poco dalla Coppa d’Africa, è apparso zoppicante e affaticato. ...

Corriere dello Sport – Napoli-Genoa , ansia per Osimhen : ha avvertito delle coliche L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulle ... (forzazzurri)

L'esterno offensivo dei partenopei ha lasciato il campo contro il Barcellona a causa di un fastidio muscolare alla gamba Brutte notizie in casa Napoli : si è ... (sbircialanotizia)

Il Napoli ha ritrovato un minimo di entusiasmo dopo l’arrivo di Calzona in panchina e il pareggio agli ottavi di Champions League contro il Barcellona. La ... (calcioweb.eu)

cagliari, Ranieri: "tutti insieme lotteremo per la salvezza": "I ragazzi sono stati diligenti e determinati, il Napoli e' una grande squadra e nel primo tempo abbiamo provato a non farli giocare e partire ...sportmediaset.mediaset

Osimhen, fastidio muscolare e sostituzione: Napoli-Juve a rischio: L'attaccante nigeriano, autore del gol del vantaggio nella gara di Cagliari, ha accusato un problema fisico nel finale: al suo posto è entrato Simeone ...tuttosport

Napoli in ansia: Osimhen a terra dopo uno scontro chiede il cambio a Calzona: Un pareggio che sa di beffa e un infortunio da valutare per il suo centravanti. La prima in Serie A di Calzona sulla panchina del Napoli ha sicuramente un sapore amaro: l'1-1 del Cagliari arrivato al ...msn