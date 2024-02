Napoli | i gol in trasferta e l’approccio alla gara | i compiti di Calzona da Cagliari in poi

Napoli a Cagliari per ritrovare il gol in trasferta, Calzona si affida a Osimhen. Lindstrom possibile novità …

(Di domenica 25 febbraio 2024) Non era mai successo che tre allenatori diversi guidassero la squadra campione in carica in Serie A in una singola stagione. E non si era mai verificata una differenza di punti così ampia tra l’anno dello Scudetto e quello successivo a parità di 24 gare giocate (29 punti, peggio anche del Milan 1957-58). Dopo l’1-1 casalingo col Barcellona agli ottavi di Champions League, Francescoha il compito di trasformare un’annata da record negativi in Serie A in un campionato quantomeno dignitoso in chiave qualificazione europea. L’obiettivo è il pass per la prossima ricchissima Champions League, ma la concorrenza è spietata e ilha bisogno di cambiare marcia immediatamente, a partire dsfida esterna contro il. La preparazione della partita contro il Barcellona è stata impostata in meno di ...