Napoli fuori dall’Europa? Si aggrappi all’unica certezza che ha | De Laurentiis

(Di domenica 25 febbraio 2024) Non basta Osimhen, tornato al gol sia in Champions League che in Serie A. Per ildi Francesco Calzona arriva un altro pareggio. Ma se quello europeo contro il Barcellona poteva essere accolto in maniera positiva, vista la caratura dell’avversario e la rimonta dalla situazione di svantaggio, quello contro il Cagliari lascia l’amaro in bocca. A tempo ormai scaduto Luvumbo ha negato la gioia di 3 punti fondamentali per la rincorsa dei partenopei all’Europa. Una rincorsa che, dopo l’ennesima caduta, appare ormai compromessa. Almeno a un piazzamento Champions League: il 5° posto, che grazie al ranking UEFA potrebbe valere un biglietto per la Champions, dista 8 punti con l’Atalanta che ha due gare da recuperare (questa sera contro il Milan e il recupero con l’Inter). Numericamente una distanza colmabile, ma ad oggi Bologna, Atalanta, Roma e Lazio sembrano decisamente ...