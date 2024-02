Napoli City Half Marathon | vittoria dei keniani Brian Kwemoi Kirui e Angela Tanui

Napoli City Half Marathon, vincitori da record: L'azzurra Sofiia Yaremchuk (CS Esercito) con 1h08'27" eguaglia il record italiano femminile di mezza maratona, concludendo la Napoli City Half Marathon alle spalle della keniana Angela Tanui che vince ...ansa

Mezza maratona, Yaremchuk eguaglia a Napoli il record italiano: Sofiia Yaremchuk eguaglia il primato italiano di mezzamaratona in 1h08:27 alla City Half Marathon di Napoli, pareggiando il crono stabilito da Nadia Ejjafini oltre dodici anni fa, il 16 ottobre del ...napoli.repubblica

Gazzetta – Da oggi inizia un alto campionato: Calzona punta su due “rinforzi” per il rush finale: Da protagonisti. Da oggi comincia un altro campionato per il Napoli e Calzona ha già fatto capire in Champions di tenere tutti in considerazione. E, soprattutto, che si aspetta risposte da tutti: il ...ilnapolionline